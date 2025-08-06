Акцию протеста против роста цен на лекарства провели новосибирские коммунисты

Коммунисты настаивают на введении системы государственного контроля над ценообразованием. Этот пункт включён в программу Народного референдума КПРФ, который уже поддержали более 70 тысяч жителей области. Как отмечают организаторы, только жёсткое регулирование цен может остановить необоснованное повышение стоимости товаров первой необходимости.