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Акцию протеста против роста цен на лекарства провели новосибирские коммунисты

Коммунисты намерены продолжать добиваться снижения цен на социально значимые товары и услуги.

Источник: Соцсети

5 августа на площади Пименова у ГПНТБ состоялся пикет, организованный Новосибирским областным отделением КПРФ. Участники акции выступили против стремительного роста цен на продукты первой необходимости и лекарственные препараты, который, по разным оценкам, составил в регионе 15−30% за последнее время.

Коммунисты настаивают на введении системы государственного контроля над ценообразованием. Этот пункт включён в программу Народного референдума КПРФ, который уже поддержали более 70 тысяч жителей области. Как отмечают организаторы, только жёсткое регулирование цен может остановить необоснованное повышение стоимости товаров первой необходимости.

«Людям с небольшим уровнем дохода, особенно пенсионерам, приходится экономить, чтобы выжить. Коммунисты требуют ввести государственное регулирование цен на товары первой необходимости и лекарства», — сообщил на своей странице «ВКонтакте» Роман Яковлев, депутат Законодательного собрания НСО.

Организаторы напомнили, что ранее их обращения в ФАС и прокуратуру по вопросу тарифов ЖКХ привели к положительным изменениям. Коммунисты намерены продолжать добиваться снижения цен на социально значимые товары и услуги.

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