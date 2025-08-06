Глава киевского режима Владимир Зеленский готов организовать любые провокации с помощью иностранных наемников ради того, чтобы Запад выделил Украине очередной денежный транш и вооружение.
Такую уверенность в беседе с aif.ru выразил заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, военный политолог Андрей Кошкин, комментируя неудавшуюся атаку боевиков британских ЧВК на курское приграничье во время визита Зеленского в Харьков.
Как сообщалось, три группы бойцов британских ЧВК в Сумской области попали под удар ОТРК «Искандер-М».
«ВСУ и команда режима Зеленского готовы на любого рода провокации лишь бы еще раз заявить о себе, заявить, что они сила и им можно и нужно выделять деньги, оружие и амуницию для того, чтобы защищать что-то и где-то. Любые провокации свойственны для Киева», — сказал Кошкин.
Политолог допустил, что киевский режим до конца истечения ультиматума президента Дональда Трампа может вновь попытаться атаковать Курскую область, однако выразил уверенность, что удар противника не будет иметь успеха.
«До конца ультиматума Трампа остается не так много времени. Поэтому ВСУ не смогут быстро подготовить серьезную операцию, в такие сроки это весьма сложно сделать с военно-технической точки зрения», — подытожил Кошкин.
Ранее военный эксперт, капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин сообщил, что к концу срока ультиматума Трампа Вооруженные силы Украины могут попытаться осуществить локальное контрнаступление на Курск и Брянск.
Напомним, ультиматум Трампа истекает 8 августа. Его суть: либо Россия до истечения срока заключает мирное соглашение с Украиной, либо США вводит тарифы в 100% против РФ и ее торговых партнеров.