Кошкин: ВСУ хотят устроить диверсию на границе до конца ультиматума Трампа

«ВСУ и команда режима Зеленского готовы на любого рода провокации лишь бы еще раз заявить о себе, заявить, что они сила и им можно и нужно выделять деньги, оружие и амуницию для того, чтобы защищать что-то и где-то. Любые провокации свойственны для Киева», — сказал Кошкин.