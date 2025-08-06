Глава района Башкирии пожаловался на обнаглевших вандалов

Глава администрации Бижбулякского района Артур Зарипов в своем телеграм-канале сообщил о случаях вандализма. По его словам, неизвестные в прошедшую субботу ночью повалили почти все установленные бордюры около школы № 2.
«А это результат нескольких дней работы бригады строителей, — пояснил Артур Зарипов. — Вот спрашивается, для кого мы это всё делаем? Благоустраиваем наши села, делаем тротуары, украшаем общественные пространства. Но когда следом за тобой всё ломают и приводят в негодное состояние результаты нашей общей работы, то пропадает всякое желание что-то делать. Как на это реагировать без эмоций?».
Также злоумышленники на сабантуйной поляне спилили все шесты, предназначенные для флажковой ленты-растяжки.
«Причём мы специально забили гвозди и скобы с намёком, чтобы их не спилили. Нет. Спилили. Взяли выше и спилили. Ладно бы вертикальные и горизонтальные шесты. Их всё равно на второй день после Сабантуя воруют. Мы их ежегодно меняем. Но эти-то зачем трогать? Сколько труда, чтобы их подготовить, установить. Не понимаю», — написал глава района.
Он добавил, что сейчас благоустраивается площадь, но надолго ли ее хватит с таким отношением.
«В каждом месте видеонаблюдение не установишь. Если мы все вместе не будем следить за общественным порядком в нашем селе, у себя на улице, на детской площадке, и будем так относиться ко всему, что нас окружает, о каком порядке может идти речь? Давайте научимся любить и уважать друг друга. Пусть каждый почувствует ответственность за судьбу родного села! Только благодаря этому мы и наши дети и внуки будут жить в чистом, зеленом, а главное достойном уважения населённом пункте. Верю, что каждый с пониманием отнесётся к моему обращению», — обратился к местным жителям Артур Зарипов.