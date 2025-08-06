Глава района Башкирии пожаловался на обнаглевших вандалов

«В каждом месте видеонаблюдение не установишь. Если мы все вместе не будем следить за общественным порядком в нашем селе, у себя на улице, на детской площадке, и будем так относиться ко всему, что нас окружает, о каком порядке может идти речь? Давайте научимся любить и уважать друг друга. Пусть каждый почувствует ответственность за судьбу родного села! Только благодаря этому мы и наши дети и внуки будут жить в чистом, зеленом, а главное достойном уважения населённом пункте. Верю, что каждый с пониманием отнесётся к моему обращению», — обратился к местным жителям Артур Зарипов.