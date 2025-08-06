В Госдуме хотят размещать устрашающие картинки на упаковках IQOS

На упаковках систем нагревания табака должны размещаться изображения, предупреждающие об опасности для здоровья, которую несёт использование этих устройств. Такое предложение высказал вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.
«Я убежден, что предупреждающие изображения на пачках IQOS (“айкос”) и аналогичных устройств в России должны быть такими же, как на обычных сигаретах. Без двойных стандартов», — сказал Чернышов ТАСС.
Депутат отметил, что в первую очередь эта мера должна быть ориентирована на молодое поколение, так как каждый третий молодой курильщик выбирает не сигареты, а системы нагревания табака, создающие опасную иллюзию безопасности.
Мы не должны делать вид, что устройства вроде IQOS — это что-то безобидное. Особенно когда речь идет о молодежи", — резюмировал он.
Тем временем выявлена новая болезнь, которая поражает курящих вейпы подростков. Это «повреждение легких, связанное с употреблением электронных сигарет» (EVALI).
Ранее сообщалось, что каждая 10-я смерть в РФ связана с употреблением никотинсодержащих веществ.
Также сообщалось, что в Новокузнецке подросток получил ожоги из-за взрыва зарядки для электронных сигарет.