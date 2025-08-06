В Хабаровске пройдут мероприятия ко Всемирному дню коренных народов

Основная программа пройдёт в выходные и будет посвящена наследию и современному укладу жизни малочисленных народов региона, сообщили в краевом министерстве культуры.
В пятницу, 9 августа, с полудня в парке имени Н. Н. Муравьёва-Амурского развернётся этно-географическая программа для семей «Народов малых хоровод», подготовленная детской библиотекой имени Н. Д. Наволочкина. А с 14:00 фестиваль «День ульчской культуры» начнёт работу сразу на двух площадках — в парке и на территории Гродековского музея. В программе — обрядовые действия, выступления фольклорных коллективов и ремесленные мастерские.
В этот же день в Хабаровском Доме народного творчества откроется персональная выставка «Вдохновение Севером» художницы Ольги Бельды, чьи живописные и графические работы отражают мифологию и мировоззрение дальневосточных народов. Параллельно в Дальневосточном художественном музее состоятся тематические мастер-классы и награждение участников выставки «Ремесла земли Дерсу».
С 9 августа в Дальневосточной государственной научной библиотеке начнёт работу книжная выставка о коренных народах Приамурья. Она будет дополнена редкими фотографиями конца XIX — начала XX века. Отдельная экспозиция откроется в читальном зале и будет работать до конца месяца.
10 августа к празднованию подключится зоосад «Приамурский». Гостей ждут мастер-классы по выделке рыбьей кожи, приготовлению традиционных блюд, лекции и интерактивные занятия. Будет возможность примерить национальные костюмы и научиться расписывать орнаменты. Начало мероприятий — в 11:00.