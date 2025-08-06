В Хабаровске пройдут мероприятия ко Всемирному дню коренных народов

В пятницу, 9 августа, с полудня в парке имени Н. Н. Муравьёва-Амурского развернётся этно-географическая программа для семей «Народов малых хоровод», подготовленная детской библиотекой имени Н. Д. Наволочкина. А с 14:00 фестиваль «День ульчской культуры» начнёт работу сразу на двух площадках — в парке и на территории Гродековского музея. В программе — обрядовые действия, выступления фольклорных коллективов и ремесленные мастерские.