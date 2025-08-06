Пассажиры бросили в иркутском аэропорту кота и улетели, его спас сотрудник

В аэропорту Иркутска спасли кота, которого бросили пассажиры. Об этом корреспонденту irk.aif.ru рассказал сотрудник одной из авиакомпаний, который забрал животное себе домой.
По его словам, переноску с котом у здания аэропорта нашли его коллеги. Они попытались разыскать владельцев животного, но выяснили, что те просто бросили питомца на улице и улетели.
«Вроде как у них не было необходимых документов на перевозку животного, поэтому кот был оставлен на улице в переноске. Это увидели сотрудники аэропорта, забрали его внутрь, кинули клич в рабочие чаты с предложением обрести верного друга в лице кота. Одна моя коллега взяла его себе на временную передержку. Я написал ей, она отправила мне фото котика, и я договорился его забрать. Этим вечером мы уже ехали вдвоем с котом домой», — рассказал новый хозяин кота.
Он назвал его Нокс, что с латинского означает «ночь», так как кот полностью черный. Ветеринары определили, что зверю около двух лет. Он здоров, по словам нового владельца кота, питомец ласковый и спокойный, очень общительный и приучен к лотку.
Подробнее историю спасения кота читайте здесь.