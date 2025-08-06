Пассажиры бросили в иркутском аэропорту кота и улетели, его спас сотрудник

«Вроде как у них не было необходимых документов на перевозку животного, поэтому кот был оставлен на улице в переноске. Это увидели сотрудники аэропорта, забрали его внутрь, кинули клич в рабочие чаты с предложением обрести верного друга в лице кота. Одна моя коллега взяла его себе на временную передержку. Я написал ей, она отправила мне фото котика, и я договорился его забрать. Этим вечером мы уже ехали вдвоем с котом домой», — рассказал новый хозяин кота.