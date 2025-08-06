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Вооружённые силы Украины атакуют Брянскую область

Над Брянском с самого утра слышны сильные взрывы, сопровождаемые активной работой противовоздушной обороны. По словам местных жителей, с пяти часов произошло более десяти мощных взрывов, несколько дронов были сбиты в воздухе. Об этом сообщает SHOT.

Источник: Life.ru

Чёрный дым на месте падения обломков БПЛА. Видео © SHOT.

В одном из районов города на месте падения обломков беспилотников наблюдается плотный чёрный дым. Аналогичные звуки пролёта БПЛА и взрывы фиксируются и в других частях области. Информация о пострадавших или разрушениях пока не поступала.

Ранее местные жители станицы Тацинской в Ростовской области сообщили, что в час ночи прогремела серия взрывов. После падения обломков одного из дронов в районе станицы начался пожар. По предварительным данным, загорелось дерево.

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