В России утвердили нормы часов для учителей: Сколько должны работать педагоги в неделю

Минпросвещения РФ установило нормы часов работы в неделю за ставку заработной платы для педагогов с учетом их специальности. Об этом со ссылкой на документ министерства сообщает РИА Новости.
Так, для педагогов определена норма часов учебной (преподавательской) работы 18 часов в неделю за ставку заработной платы.
«Норма часов является расчетной величиной для начисления заработной платы. Сколько часов должен работать учитель в неделю определяется образовательной организацией», — рассказали агентству в Минпросвещения РФ.
Кроме того, воспитатели в дошкольных организациях, педагоги-психологи, социальные педагоги и другие педагогические работники должны, согласно новым нормам, работать 36 часов в неделю за ставку заработной платы.
Также, ведомством установлена норма педагогической работы старшим воспитателям и инструкторам по физической культуре — 30 часов в неделю за ставку, а воспитатели, работающие с детьми с ограниченными возможностями здоровья, теперь должны работать за ставку заработной платы 25 часов в неделю.
Недельное рабочее время музыкальных работников и концертмейстеров теперь будет за ставку составлять 24 часа, учителей-дефектологов и учителей-логопедов — 20 часов в неделю.
В Минпросвещения подчеркнули, длительность рабочего времени должно устанавливаться в зависимости от должности и (или) специальности педагогического работника. Традиционно объем нагрузки будет определяться ежегодно на начало учебного года.
Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство сохранит в российских школах изучение родных языков (языков народов России). Чиновник отметил, что с 1 сентября количество часов на изучение родных языков не меняется.
Также в Минпросвещения отметили, что в России не планируют возвращаться к традиционной форме итоговых экзаменов, проводимых в 9-м и 11-м классах. Кроме того, не рассматривают и вопрос отмены ОГЭ.
В Министерстве указали на нецелесообразность ввода старой системы сдачи экзаменов. По мнению представителей ведомства, ОГЭ имеет схожую с ЕГЭ структуру. Это позволяет девятиклассникам попробовать свои силы и решить вопрос с поступлением в 10-й класс.