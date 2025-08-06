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В России утвердили нормы часов для учителей: Сколько должны работать педагоги в неделю

В РФ утвердили нормы часов для учителей.

Источник: Комсомольская правда

Минпросвещения РФ установило нормы часов работы в неделю за ставку заработной платы для педагогов с учетом их специальности. Об этом со ссылкой на документ министерства сообщает РИА Новости.

Так, для педагогов определена норма часов учебной (преподавательской) работы 18 часов в неделю за ставку заработной платы.

«Норма часов является расчетной величиной для начисления заработной платы. Сколько часов должен работать учитель в неделю определяется образовательной организацией», — рассказали агентству в Минпросвещения РФ.

Кроме того, воспитатели в дошкольных организациях, педагоги-психологи, социальные педагоги и другие педагогические работники должны, согласно новым нормам, работать 36 часов в неделю за ставку заработной платы.

Также, ведомством установлена норма педагогической работы старшим воспитателям и инструкторам по физической культуре — 30 часов в неделю за ставку, а воспитатели, работающие с детьми с ограниченными возможностями здоровья, теперь должны работать за ставку заработной платы 25 часов в неделю.

Недельное рабочее время музыкальных работников и концертмейстеров теперь будет за ставку составлять 24 часа, учителей-дефектологов и учителей-логопедов — 20 часов в неделю.

В Минпросвещения подчеркнули, длительность рабочего времени должно устанавливаться в зависимости от должности и (или) специальности педагогического работника. Традиционно объем нагрузки будет определяться ежегодно на начало учебного года.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство сохранит в российских школах изучение родных языков (языков народов России). Чиновник отметил, что с 1 сентября количество часов на изучение родных языков не меняется.

Также в Минпросвещения отметили, что в России не планируют возвращаться к традиционной форме итоговых экзаменов, проводимых в 9-м и 11-м классах. Кроме того, не рассматривают и вопрос отмены ОГЭ.

В Министерстве указали на нецелесообразность ввода старой системы сдачи экзаменов. По мнению представителей ведомства, ОГЭ имеет схожую с ЕГЭ структуру. Это позволяет девятиклассникам попробовать свои силы и решить вопрос с поступлением в 10-й класс.