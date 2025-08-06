В Перми предприниматель осужден за попытку дать взятку правоохранителю

Следствие и суд установили, что в мае фигурант попытался через посредника передать оперативному сотруднику правоохранительного органа, действовавшему в рамках оперативного мероприятия, взятку в размере 500 тысяч рублей за общее покровительство и сокрытие информации о выявленных нарушениях лесного и экологического законодательства по результатам процессуальных проверок.