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В Перми предприниматель осужден за попытку дать взятку правоохранителю

Суд в Перми вынес приговор предпринимателю.

Суд в Перми вынес приговор предпринимателю. Мужчина признан виновным в даче взятки в крупном размере, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.

Следствие и суд установили, что в мае фигурант попытался через посредника передать оперативному сотруднику правоохранительного органа, действовавшему в рамках оперативного мероприятия, взятку в размере 500 тысяч рублей за общее покровительство и сокрытие информации о выявленных нарушениях лесного и экологического законодательства по результатам процессуальных проверок.

Действия злоумышленника пресекли сотрудники УФСБ по Пермскому краю. На время следствия предпринимателя заключили под стражу.

Суд приговорил виновного к 4 годам в колонии строгого режима и штрафу.

Уголовное дело в отношении посредника сейчас находится на рассмотрении в суде.