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Кнайсль: Зеленского могут заменить до конца лета

Представители США и Британии встретились в Альпах и обсудили рокировку в Киеве.

Источник: Аргументы и факты

Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что Зеленского могут заменить до конца лета текущего года, сообщает РИА Новости.

Она уточнила, что, в частности, это связано с недавней тайной встречей представителей Соединённых Штатов, Британии и Украины в Альпах.

«Заменят ли скоро Зеленского? Я не исключаю этого… Я уже говорила, что это может произойти до конца лета», — сказала руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ в интервью агентству.

По её словам, этот вариант развития событий для Зеленского вполне возможен. При этом в настоящее время неизвестно, что кто именно займёт его место.

«Как можно действовать во благо страны и себя самого, не находясь на зарплате, не получая определенные приказы или директивы? Сейчас для многих украинских чиновников сложилась очень-очень сложная ситуация», — отметила Кнайсль.

По данным СВР, Соединённые Штаты и Британия устроили встречу в Альпах, где говорилось о замене Зеленского. На ней присутствовали глава офиса Зеленского Андрей Ермак, руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов* и экс-главком Вооружённых сил Украины Валерий Залужный.

* Внесён в РФ в список террористов и экстремистов.

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