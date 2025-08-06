Ресторан Tirol на Южном Берегу в Красноярске закрывается на реконструкцию

Заведение, открывшееся в 2021 году, прощается с посетителями на заключительных днях работы.
Информация о закрытии ресторана была опубликована в телеграм-канале LaFamille Group, где уточняется, что проект не прекращает свое существование, а будет переформатирован.
«Такого, как было раньше, уже не будет», — отмечается в сообщении.
Сроки проведения реконструкции пока не раскрыты.
Сеть LaFamille Group включает в себя рестораны La Famille в коттеджном поселке «Сосны», Tirol в микрорайоне Южный Берег и «Буян» на острове Отдыха.