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Ресторан Tirol на Южном Берегу в Красноярске закрывается на реконструкцию

Ресторан Tirol, расположенный на Южном Берегу в Красноярске, завершает свою работу и закроется на реконструкцию уже на этой неделе.

Источник: Freepik

Заведение, открывшееся в 2021 году, прощается с посетителями на заключительных днях работы.

Информация о закрытии ресторана была опубликована в телеграм-канале LaFamille Group, где уточняется, что проект не прекращает свое существование, а будет переформатирован.

«Такого, как было раньше, уже не будет», — отмечается в сообщении.

Сроки проведения реконструкции пока не раскрыты.

Сеть LaFamille Group включает в себя рестораны La Famille в коттеджном поселке «Сосны», Tirol в микрорайоне Южный Берег и «Буян» на острове Отдыха.