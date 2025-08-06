Дожди ожидаются в среду почти на всей территории Казахстана

«На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются дожди с грозами, на севере, северо-востоке страны ожидаются сильные дожди, град, шквал. Лишь на юго-западе, юге страны ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на юге с пыльной бурей, ночью и утром на севере, востоке страны — туман. Днем в Атырауской области ожидается сильная жара +35+39, на юге Западно-Казахстанской, на западе, юге Актюбинской областей ожидается сильная жара +35+36», — говорится в сообщении.
На северо-востоке Павлодарской, на западе, юге, в центре Западно-Казахстанской, на северо-востоке Мангистауской, на западе Атырауской, Актюбинской областей ожидается высокая пожарная опасность.
«В Туркестанской, на севере, востоке, в центре Алматинской, в южной половине Кызылординской, на севере, западе, востоке Жамбылской, на севере, востоке, юге Атырауской, на западе, юге, в центре Мангыстауской областей, на юге Актюбинской, Костанайской, Карагандинской областей, области Ұлытау, на юге, в центре области Абай, на юго-востоке Западно-Казахстанской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность», — сказано в сообщении.
В Астане переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 9−14, временами порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +12+14, днем +24+26.
В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер северный 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +16+18, днем +28+30.
В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8−13, днем порывы 15 −20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +20+22, днем +36+38.
В Акмолинской области на западе, севере и юге гроза. Днем +21+26, ночью +10+15.
В области Улытау днем на севере и востоке гроза. Днем +26+31.
В Карагандинской области днем на западе, востоке и севере гроза. Днем +21+26, ночью +6+11.
В Западно-Казахстанской области на севере небольшой дождь. Днем +27+32, ночью +20+25.
В Атырауской области днем на севере, юге и востоке гроза. Днем +34+39, ночью +21+26.
В Мангистауской области без осадков. Днем +35+40, ночью +22+27.
В Актюбинской области на севере, западе и востоке гроза. Днем +28+33, ночью +16+21.
В Костанайской области на севере, западе и юге гроза. Днем +25+30, ночью +12+17.
В Северо-Казахстанской области на севере и востоке гроза. Днем +17+22, ночью +9+14.
В Павлодарской области гроза. Днем +18+23, ночью +8+13.
В области Абай днем на севере гроза. Днем +23+28, ночью +2+7.
В Восточно-Казахстанской области тоже днем на севере гроза. Днем +20+25, ночью +2+7.
В Кызылординской области без осадков. Днем +32+37, ночью +17+22.
В Туркестанской области +33+38, ночью +18+23.
В Жамбылской области днем в горах гроза. Днем +28+33, ночью +16+21.
В Алматинской области в горах гроза. Днем +27+32, ночью +13+18.
В области Жетысу днем в горах гроза. Днем +27+32, ночью +10+15.
«В ближайшие сутки на горных реках юга, юго-востока и востока республики будут наблюдаться колебания водности», — предупредили синоптики.