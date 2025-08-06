Дожди ожидаются в среду почти на всей территории Казахстана

«На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются дожди с грозами, на севере, северо-востоке страны ожидаются сильные дожди, град, шквал. Лишь на юго-западе, юге страны ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на юге с пыльной бурей, ночью и утром на севере, востоке страны — туман. Днем в Атырауской области ожидается сильная жара +35+39, на юге Западно-Казахстанской, на западе, юге Актюбинской областей ожидается сильная жара +35+36», — говорится в сообщении.