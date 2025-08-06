В Жигаловском районе переправу через реку Лена закроют с 8 по 15 августа

С 8 по 15 августа нельзя будет проехать по переправе через реку Лена в Жигаловском районе. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МВД России по Иркутской области, временное ограничение из-за аварийного состояние понтонного моста возле села Тутура на 7 километре.
— За семь дней на объекте будут проводить ремонт. Поэтому движение будет запрещено для всех видов автомобильного транспорта, а на пешеходов ограничения не распространяются, — уточнили в пресс-службе ведомства.
Подрядчик восстановит дорогу и заменит сломанные прогоны. Альтернативный путь для объезда есть — это дорога «Качуг-Иркутск-Тулун-Братск-Магистральный», длиной более 800 километров.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что в областном центре по улице Пискунова с 25 августа до 30 октября ограничат движение транспорта.