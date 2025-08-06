В Жигаловском районе переправу через реку Лена закроют с 8 по 15 августа

С 8 по 15 августа нельзя будет проехать по переправе через реку Лена в Жигаловском районе. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МВД России по Иркутской области, временное ограничение из-за аварийного состояние понтонного моста возле села Тутура на 7 километре.