Врач Новоселов назвал три первых признака деменции

«У нас несколько когнитивных функций, и если их разделить системно, то первый и основной признак деменции — это нарушения памяти. Нарушения памяти, которые становятся настолько глубокими, что человек не может справиться без посторонней помощи в своей профессиональной или бытовой деятельности. Например, он ориентировался в метро, доезжая до внуков, а потом вдруг потерялся, хотя следовал много раз по одному и тому же маршруту. Или, например, мог делать платежи в режиме онлайн, а потом оказалось, что больше не может. Вот так обычно и выясняется, что у человека деменция», — отметил Новоселов.