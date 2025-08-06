Врач Новоселов назвал три первых признака деменции

Врач-невролог, гериатр и нейрофизиолог Валерий Новоселов назвал aif.ru признаки деменции.
«У нас несколько когнитивных функций, и если их разделить системно, то первый и основной признак деменции — это нарушения памяти. Нарушения памяти, которые становятся настолько глубокими, что человек не может справиться без посторонней помощи в своей профессиональной или бытовой деятельности. Например, он ориентировался в метро, доезжая до внуков, а потом вдруг потерялся, хотя следовал много раз по одному и тому же маршруту. Или, например, мог делать платежи в режиме онлайн, а потом оказалось, что больше не может. Вот так обычно и выясняется, что у человека деменция», — отметил Новоселов.
Второй признак деменции — поведенческие расстройства, третий — эмоциональные.
«Это может проявляться следующим образом: человек начинает без повода конфликтовать с родными и вести себя неадекватно или, скажем, на старости лет вдруг начинает тащить мусор в квартиру, рассказывать, что его травят газом, ядом соседи. Вариантов может быть очень много», — отметил врач.
На сегодняшний день деменцией занимаются врачи-неврологи, психиатры и гериатры.
«Эти специалисты проводят нейропсихологическое тестирование и ставят оценку когнитивным функциям пациента. Оцифровка когнитивных функций позволяет сказать, есть у человека деменция или нет», — подытожил Новоселов.