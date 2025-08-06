Минпросвещения РФ установило норму часов работы в неделю для учителей

Ранее, 9 июля, Минпросвещения ввело единые временные ограничения для контрольных работ в школах. Как сообщается в документе, описывающем новые правила, на контрольную работу школьникам будет отводиться один или два урока не более 45 минут каждый, при этом практическое задание школьник должен выполнить за один урок.