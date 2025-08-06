Минпросвещения РФ установило норму часов работы в неделю для учителей

«Норма часов является расчетной величиной для начисления заработной платы. Сколько часов должен работать учитель в неделю, определяется образовательной организацией», — уточняется в документе, который процитировало агентство «РИА Новости».
При этом, согласно законодательному акту, педагоги дошкольного образования, а также педагоги-психологи и социальные педагоги должны работать 36 часов в неделю. Эта ставка уменьшается до 30 часов у преподавателей физкультуры и старших преподавателей и до 25 часов — у воспитателей, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Преподаватели музыки могут работать 24 часа в неделю, а школьные логопеды и вовсе 20 часов.
Ранее, 9 июля, Минпросвещения ввело единые временные ограничения для контрольных работ в школах. Как сообщается в документе, описывающем новые правила, на контрольную работу школьникам будет отводиться один или два урока не более 45 минут каждый, при этом практическое задание школьник должен выполнить за один урок.