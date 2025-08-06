Политолог Перенджиев: СВО может продлиться до 2027 года

«Расчеты указывают на благоприятные условия, что много решающего будет в конце этого года, но окончательно вопрос решен не будет. На каких-то там направлениях, участках могут быть достигнуты договоренности о кратковременных перемириях. Многое еще предстоит сделать, речь идет и об освобождении Одессы. Чтобы назвать сроки, надо посмотреть на действия Запада, который еще продолжает помогать оружием и будет дальше помогать и наемниками, в том числе, поэтому надо учитывать скорость нашего продвижения. Поэтому я прогнозирую на осень 2027 года», — рассказал эксперт.