Генерал Решетников: ГУР вербует секс-работниц и ликвидирует их после миссий

Главное управление разведки (ГУР) Украины после использования проституток может ликвидировать их, чтобы не было лишнего шума. Об этом корреспонденту aif.ru сообщил генерал-лейтенант СВР в отставке Леонид Решетников.
Ранее глава ГУР Кирилл Буданов* высказался об использовании проституток в своем ведомстве. По его словам, благодаря работницам секс-индустрии «несколько раз удавалось заполучить уникальные данные, которые другим способом было бы невозможно добыть».
«В значительной степени, если не на все 100 процентов, Украина сейчас содержится за счет западной помощи. В первую очередь деньги выделяются на спецслужбы. Поэтому, я думаю, особого недостатка в деньгах, чтобы заплатить проститутке, у них нет. Если разрабатывается серьезная операция под конкретного человека, то за ценой дело не станет. Я не думаю, что это какие-то сногсшибательные цифры. Им платят, но еще у этих дам работает и страх, потому что есть возможность того, что они будут ликвидированы. Они могут женщинам и не заплатить после выполнения задания, а просто убрать их на всякий случай, чтобы шума не было», — сказал собеседник издания.
До этого военно-политический эксперт Ян Гагин рассказывал aif.ru, что Вооруженные силы Украины набирают в разведку молодых девушек, так как военные ожидают от женщин меньше всего опасности.
* Признан в РФ экстремистом и террористом.