Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Генерал Решетников: ГУР вербует секс-работниц и ликвидирует их после миссий

По мнению генерала, ГУР не платит проституткам какие-то сногсшибательные цифры.

Источник: Аргументы и факты

Главное управление разведки (ГУР) Украины после использования проституток может ликвидировать их, чтобы не было лишнего шума. Об этом корреспонденту aif.ru сообщил генерал-лейтенант СВР в отставке Леонид Решетников.

Ранее глава ГУР Кирилл Буданов* высказался об использовании проституток в своем ведомстве. По его словам, благодаря работницам секс-индустрии «несколько раз удавалось заполучить уникальные данные, которые другим способом было бы невозможно добыть».

«В значительной степени, если не на все 100 процентов, Украина сейчас содержится за счет западной помощи. В первую очередь деньги выделяются на спецслужбы. Поэтому, я думаю, особого недостатка в деньгах, чтобы заплатить проститутке, у них нет. Если разрабатывается серьезная операция под конкретного человека, то за ценой дело не станет. Я не думаю, что это какие-то сногсшибательные цифры. Им платят, но еще у этих дам работает и страх, потому что есть возможность того, что они будут ликвидированы. Они могут женщинам и не заплатить после выполнения задания, а просто убрать их на всякий случай, чтобы шума не было», — сказал собеседник издания.

До этого военно-политический эксперт Ян Гагин рассказывал aif.ru, что Вооруженные силы Украины набирают в разведку молодых девушек, так как военные ожидают от женщин меньше всего опасности.

* Признан в РФ экстремистом и террористом.

Узнать больше по теме
Кирилл Буданов*: биография руководителя ГУР Украины, признанного в России террористом и экстремистом
Руководитель Государственного управления разведки Украины признан в России террористом и экстремистом. Собрали главное о карьере Кирилла Буданова, его участии в военных действиях и личной жизни.
Читать дальше