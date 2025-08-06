Генерал Решетников: ГУР вербует секс-работниц и ликвидирует их после миссий

«В значительной степени, если не на все 100 процентов, Украина сейчас содержится за счет западной помощи. В первую очередь деньги выделяются на спецслужбы. Поэтому, я думаю, особого недостатка в деньгах, чтобы заплатить проститутке, у них нет. Если разрабатывается серьезная операция под конкретного человека, то за ценой дело не станет. Я не думаю, что это какие-то сногсшибательные цифры. Им платят, но еще у этих дам работает и страх, потому что есть возможность того, что они будут ликвидированы. Они могут женщинам и не заплатить после выполнения задания, а просто убрать их на всякий случай, чтобы шума не было», — сказал собеседник издания.