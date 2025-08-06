Юрист рассказал, когда мессенджер Max будет обязателен к установке

Ранее Минцифры России опровергли информацию о том, что мессенджер MAX станет обязательным для получения документов на электронную подпись в «Госключе». В ведомстве уточнили, что MAX упростит процесс, но не является обязательным. Там также подчеркнули, что закон касается только мессенджера для подписания документов в «Госключе», не затрагивая другие сервисы, передает RT.