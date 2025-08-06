В Перми проходят общественные обсуждения

С 5 по 8 августа на Публичном портале ИСОГД города Перми обсуждается проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в части установления границ подзон Ц-2 (В 0 эт), Ц-2 (В 16 эт) территориальной зоны обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-2) в отношении земельного участка с кадастровым номером 59:01:4411067:3612 на ул. Лодыгина, з/у 42а в Свердловском районе.