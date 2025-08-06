В Перми проходят общественные обсуждения

С 5 по 8 августа на Публичном портале ИСОГД города Перми обсуждается проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в части установления границ подзон Ц-2 (В 0 эт), Ц-2 (В 16 эт) территориальной зоны обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-2) в отношении земельного участка с кадастровым номером 59:01:4411067:3612 на ул. Лодыгина, з/у 42а в Свердловском районе.
Изучить материалы к проекту можно до 8 августа на Публичном портале ИСОГД, в администрации Свердловского района и на сайте городской администрации. Предложения и замечания примут на Публичном портале ИСОГД, в администрации Свердловского района, в департаменте градостроительства и архитектуры.
Кроме того, до 8 августа на Публичном портале ИСОГД проходят общественные обсуждения, посвященные проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Перми.
Рассматривается вопрос установления границ территориальной зоны специальных зеленых насаждений (Р-4) в отношении территории, включающей земельные участки с кадастровыми номерами 59:01:4613920:36, 59:01:4613920:708, 59:01:4613920:711, 59:01:4613920:717, 59:01:4613920:720, 59:01:4613920:857, 59:01:4613920:858, 59:01:4613920:861, на шоссе Космонавтов в Индустриальном районе, а также вопрос установления границ территориальной зоны деловой, обслуживающей и производственной активности при транспортных узлах (Ц-3) в отношении территории, включающей земельные участки с кадастровыми номерами 59:01:4613920:28, 59:01:4613920:27, 59:01:4613920:20, 59:01:4613920:726, 59:01:4613920:727, 59:01:4613920:860, 59:01:4613920:724, 59:01:4613920:859, 59:01:4613920:864, 59:01:4613920:865, 59:01:4613920:866, на шоссе Космонавтов.
Материалы по проекту можно изучить до 8 августа на Публичном портале ИСОГД, в администрации Индустриального района, на сайте городской администрации. Предложения и замечания можно подать на Публичном портале ИСОГД, в администрации Ленинского района и в департаменте градостроительства и архитектуры.