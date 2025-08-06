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Песков: для нормализации между РФ и США требуется время

«Инерция беспрецедентного ухудшения отношений», произошедшая при Байдене, «ещё очень велика».

Источник: Аргументы и факты

Для нормализации отношений между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами потребуется время, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он уточнил, что это связано с тем, что «инерция беспрецедентного ухудшения отношений» между Москвой и Вашингтоном, произошедшая при бывшем американском лидере Джо Байдене, «ещё очень велика».

«Конечно, есть инерция этого процесса. Требуется время, для того чтобы реализовались попытки выведения двусторонних отношений на нормальную траекторию», — сказал Песков в интервью агентству ТАСС.

Инаугурация президента США Дональда Трампа состоялась шесть месяцев и 16 дней назад, но его личной встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным так и не состоялось. При этом Трамп во время своего второго президентства «демонстрировал настрой» на нормализацию отношений с РФ.

Ранее глава комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григорий Карасин заявил, что эмоциональные высказывания Трампа не должны помешать разговору в Москве со спецпосланником президента Соединённых Штатов Стивом Уиткоффом.

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