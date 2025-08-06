Песков: для нормализации между РФ и США требуется время

Инаугурация президента США Дональда Трампа состоялась шесть месяцев и 16 дней назад, но его личной встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным так и не состоялось. При этом Трамп во время своего второго президентства «демонстрировал настрой» на нормализацию отношений с РФ.