Песков: для нормализации между РФ и США требуется время

Для нормализации отношений между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами потребуется время, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он уточнил, что это связано с тем, что «инерция беспрецедентного ухудшения отношений» между Москвой и Вашингтоном, произошедшая при бывшем американском лидере Джо Байдене, «ещё очень велика».
«Конечно, есть инерция этого процесса. Требуется время, для того чтобы реализовались попытки выведения двусторонних отношений на нормальную траекторию», — сказал Песков в интервью агентству ТАСС.
Инаугурация президента США Дональда Трампа состоялась шесть месяцев и 16 дней назад, но его личной встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным так и не состоялось. При этом Трамп во время своего второго президентства «демонстрировал настрой» на нормализацию отношений с РФ.
Ранее глава комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григорий Карасин заявил, что эмоциональные высказывания Трампа не должны помешать разговору в Москве со спецпосланником президента Соединённых Штатов Стивом Уиткоффом.