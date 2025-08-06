Жителя Комсомольска осудят за уклонение от налогов на 3,5 миллиона рублей

Второй следственный отдел СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО завершил расследование уголовного дела в отношении директора частного охранного предприятия. Мужчину обвиняют в сокрытии имущества организации для уклонения от уплаты налогов. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
По данным следствия, с ноября 2023 по апрель 2024 года обвиняемый, зная о долге своей компании перед бюджетом в размере более 10 миллионов рублей, умышленно не оформил на организацию автомобиль, чтобы избежать его ареста. Благодаря этой схеме он уклонился от взыскания обязательных платежей на сумму свыше 3,5 миллиона рублей.
Следствие собрало достаточно доказательств, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением уже направлено в суд. Максимальное наказание по статье предусматривает до пяти лет лишения свободы.