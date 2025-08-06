Жителя Комсомольска осудят за уклонение от налогов на 3,5 миллиона рублей

По данным следствия, с ноября 2023 по апрель 2024 года обвиняемый, зная о долге своей компании перед бюджетом в размере более 10 миллионов рублей, умышленно не оформил на организацию автомобиль, чтобы избежать его ареста. Благодаря этой схеме он уклонился от взыскания обязательных платежей на сумму свыше 3,5 миллиона рублей.