Эксперт назвал трансферную политику омского «Авангарда» хаосом

Известный хоккейный эксперт и комментатор Артём Батрак поделился мнением о трансферной политике омского «Авангарда» в этом межсезонье. Он отметил, что изменения в составе команды вызвали у него недоумение, особенно в свете ухода игроков, показавших себя в плей-офф.
«Понятно, что руководство немножко поменялось, но не продлевать тех, кто был хорош в плей-офф, например, Евгения Кулика, не договориться с Владимиром Ткачёвым, в итоге уволить Алекса Гранта, взять Джесси Блэкера и тут же убрать его — это похоже на хаос», -высказался специалист.
Тем не менее, Батрак признал, что оставшиеся игроки «Авангарда», включая Серебрякова и защитников Чистякова, Шарипзянова и Гуляева, сохраняют свою силу. Придяшие же новые игроки, по его словам, такие как Александр Волков, Михаил Котляревский и Дмитрий Рашевский, могут существенно усилить команду. Однако эксперт подчеркнул, что клуб трудно добивался этих переходов, иногда переплачивая или отдав слишком много.
В целом Батрак не дал однозначной оценки трансферам, назвав политику клуба «хаосом» и поставив «Авангарду» тройку по итогам межсезонья.