Эксперт назвал трансферную политику омского «Авангарда» хаосом

Тем не менее, Батрак признал, что оставшиеся игроки «Авангарда», включая Серебрякова и защитников Чистякова, Шарипзянова и Гуляева, сохраняют свою силу. Придяшие же новые игроки, по его словам, такие как Александр Волков, Михаил Котляревский и Дмитрий Рашевский, могут существенно усилить команду. Однако эксперт подчеркнул, что клуб трудно добивался этих переходов, иногда переплачивая или отдав слишком много.