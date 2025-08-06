На Солнце произошла новая вспышка — сильнейшая из пяти августовских класса М

Вспышка стартовала в 18:46 5 августа по московскому времени и завершилась в 18:58. Её интенсивность оценили как М4.4. После вспышки зафиксировали выброс корональной массы средней мощности. Предварительные расчёты показывают, что основная часть потока пройдёт мимо Земли, хотя не исключено, что его край слегка заденет магнитосферу.