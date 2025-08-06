Внезапная смерть: коллеги сказали о попавшем под поезд комментаторе Гришине

В ночь на 5 августа при трагической случайности погиб 47-летний спортивный комментатор Александр Гришин. Aif.ru узнал, что произошло с мужчиной, а также о реакции его коллег на внезапную смерть.
Переходил в неположенном месте.
Московская межрегиональная транспортная прокуратура сообщила, что по предварительной информации, мужчина переходил железную дорогу в неположенном месте.
«По предварительной информации, ночью 5 августа 2025 года, на 26 км 5 пк 1 пути ст. Битца электропоездом 6435 Волоколамск -Серпухов смертельно травмирован мужчина, который переходил железную дорогу не положенном месте», — заявили в ведомстве.
Гришин погиб, когда возвращался домой, рассказал aif.ru двукратный олимпийский чемпион, тренер по фигурному катанию Максим Траньков.
«Либо проезжающий мимо как-то зацепил его просто или как это было. Это случилось на платформе железной дороги. Знаю только, что он ехал домой», — сказал собеседник издания.
Эксперты установят, был ли Гришин пьян.
Гришин погиб ночью в Московской области в результате травмирования поездом, он скончался на месте, рассказали aif.ru в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте (МСУТ) СК России.
При этом, был ли комментатор в состоянии алкогольного опьянения, пока неизвестно. Это установит судебно-медицинская экспертиза.
«Обстоятельства травмирования будут известны после проведения проверочных мероприятий», — добавили в беседе с aif.ru в ведомстве.
Гибель Гришина — страшная трагедия для спортивной общественности.
Смерть Гришина является страшной трагедией для всей спортивной общественности, комментаторского цеха, заявил aif.ru телекомментатор и журналист Дмитрий Губерниев. Он отметил, что много работал с ним, в том числе появлялись неоднократно в эфире.
«Он ушел на Первый канал, сконцентрировался на фигурном катании. Большой профессионал, очень отзывчивый парень. Это человек, который действительно здорово выполнял свою работу», — сказал собеседник издания.
По его словам, Гришин был очень надежный в работе, на него всегда можно было положиться. Губерниев подчеркнул, что комментатор погиб на взлете его карьеры.
Траньков сообщил aif.ru, что Гришин был жизнерадостным и счастливым мужчиной, который недавно отпраздновал 47 лет. По его словам, никаких проблем у него не было.
«У него любимая жена, ребенок, работа. То есть все прекрасно было», — отметил он.
Гришин начал телевизионную карьеру в 2002 году, придя на телеканал «7ТВ». Затем он работал на телеканалах «Спорт» (позднее «Россия-2»), «Матч ТВ» и «Первый канал». Он комментировал Олимпийские игры, чемпионаты мира и Европы по футболу и фигурному катанию.