В Красноярске сотрудники ОМОН уничтожили старый снаряд на полигоне

Снаряд аккуратно погрузили в специализированную технику и транспортировали на полигон, где и произвели его уничтожение. Вопрос о том, как боеприпас оказался на улице Диксона, остается открытым. Предполагается, что он мог пролежать в земле со времен Великой Отечественной войны, когда в Красноярске активно производили боеприпасы для фронта.