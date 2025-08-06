В Красноярске сотрудники ОМОН уничтожили старый снаряд на полигоне

В Красноярске сотрудники ОМОН «Ратибор» провели операцию по уничтожению старого артиллерийского снаряда, найденного во время земляных работ.
По информации регионального управления Росгвардии, опасный боеприпас был обнаружен рабочими на улице Диксона в районе частного сектора Покровки, рядом с жилым домом.
Рабочие, заметив снаряд, не стали его трогать и сразу вызвали полицию. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники Росгвардии, которые эвакуировали местных жителей и провели осмотр находки. Специалисты отметили, что снаряд сильно проржавел и представляет собой серьезную угрозу, поэтому было принято решение о его вывозе.
Снаряд аккуратно погрузили в специализированную технику и транспортировали на полигон, где и произвели его уничтожение. Вопрос о том, как боеприпас оказался на улице Диксона, остается открытым. Предполагается, что он мог пролежать в земле со времен Великой Отечественной войны, когда в Красноярске активно производили боеприпасы для фронта.
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