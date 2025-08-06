Исполнители теракта в «Крокусе» не доехали до границы с Украиной 142 километра

Исполнители теракта в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл» не доехали до границы РФ и Украины 142 километра по трассе. Об этом со ссылкой на материалы дела сообщает РИА Новости.
Указывается, что террористы, пытаясь уйти от погони правоохранителями, на 376-м километре трассы М-3 «Украина» выехали на встречную полосу и врезались в другую машину. Четверо исполнителей побежали в разные стороны по направлению к лесу.
По подсчетам информационного агентства, до границы с Незалежной преступники не доехали всего 142 километра. На прямую по лесу до границы оставалось около сотни километров.
Напомним, 4 августа Второй Западный окружной военный суд в Москве начал рассмотрение уголовного дела по факту теракта, совершенного в концертном зале. На скамье подсудимых оказались 19 человек, 13 из них обвиняются в непосредственном участии в атаке, остальные в содействии организаторам преступления.
В ходе судебного заседания среди соучастников преступления из 15 человек частично признали вину восемь человек, а вину отвергли — семеро.