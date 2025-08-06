Исполнители теракта в «Крокусе» не доехали до границы с Украиной 142 километра

Напомним, 4 августа Второй Западный окружной военный суд в Москве начал рассмотрение уголовного дела по факту теракта, совершенного в концертном зале. На скамье подсудимых оказались 19 человек, 13 из них обвиняются в непосредственном участии в атаке, остальные в содействии организаторам преступления.