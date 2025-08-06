Мошенники стали обманывать россиянок под видом цветочных магазинов

«Мошенники начали звонить россиянкам от лица службы доставки букетов, требуя назвать код из смс для сверки данных заказа с курьером», — передает РИА Новости. По данным агентства, злоумышленники звонят женщинам и сообщают о якобы заказанном для них букете, уточняя адрес и время доставки. После этого на телефон жертвы приходит четырехзначный код, который просят продиктовать для подтверждения заказа. Этого ни в коем случае делать нельзя.