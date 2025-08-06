Мошенники стали обманывать россиянок под видом цветочных магазинов

При заказе букета мошенники звонят жертве, чтобы уточнить время доставки.
Мошенники начали представляться сотрудниками цветочных магазинов и обманывать россиянок, требуя назвать код из СМС для «сверки заказа с курьером». Об этом сообщают СМИ.
«Мошенники начали звонить россиянкам от лица службы доставки букетов, требуя назвать код из смс для сверки данных заказа с курьером», — передает РИА Новости. По данным агентства, злоумышленники звонят женщинам и сообщают о якобы заказанном для них букете, уточняя адрес и время доставки. После этого на телефон жертвы приходит четырехзначный код, который просят продиктовать для подтверждения заказа. Этого ни в коем случае делать нельзя.
На сайтах ряда служб доставки букетов уже размещены предупреждения, что сотрудники компаний не запрашивают подобные коды и не требуют их передачи клиентами. Специалисты советуют не передавать сторонним лицам коды из СМС и обращаться в службу поддержки при подозрительных звонках.
Ранее жительница Шадринска потеряла почти 4,5 миллиона рублей из-за мошенников. Ей позвонила незнакомка, представившаяся курьером службы доставки цветов, и попросила назвать код из SMS для получения букета, хотя женщина ничего не заказывала. Позже ей позвонили якобы представители Роскомнадзора и следователь ФСБ, которые убедили ее перевести деньги на «безопасные счета», чтобы предотвратить хищение. После завершения переводов переписка была удалена и женщина обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.