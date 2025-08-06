В КАО Омска несколько дней подряд фиксируются загрязнения воздуха сероводородом

По данным Обь-Иртышского УГМС, в Кировском округе Омска зафиксировано существенное загрязнение атмосферного воздуха сероводородом. По данным за 4 августа, предельно допустимая концентрация этого вещества была превышена в воздухе в два раза.
По данным телеграм-канала «Чистый воздух», это уже не первый выброс сероводорода в Кировском округе города за последние несколько дней. Причем нарушения всегда фиксирует один и тот же пост наблюдения, он расположен по адресу: улица 3-я Любинская, 7. Между тем на региональных автоматизированных постах наблюдений превышений ПДК по контролируемым показателям зафиксировано не было.
Отметим, что в целом уровень загрязнения атмосферного воздуха Омска оценивался специалистами Обь-Иртышского УГМС как повышенный. Сегодня и в ближайшие два дня эксперты прогнозируют пониженный уровень загрязнения.