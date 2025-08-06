В КАО Омска несколько дней подряд фиксируются загрязнения воздуха сероводородом

По данным телеграм-канала «Чистый воздух», это уже не первый выброс сероводорода в Кировском округе города за последние несколько дней. Причем нарушения всегда фиксирует один и тот же пост наблюдения, он расположен по адресу: улица 3-я Любинская, 7. Между тем на региональных автоматизированных постах наблюдений превышений ПДК по контролируемым показателям зафиксировано не было.