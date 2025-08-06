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Главу Вяземского района оштрафовали за возгорание свалки на территории муниципалитета

Сотрудники природоохранной прокуратуры провели проверку по факту возгорания свалки в Вяземском районе.

Виновным признали главу муниципалитета, который не предпринял меры по тушению свалки, что привело к задымлению трассы «Хабаровск-Владивосток».

Глава муниципального образования привлечен к административной ответственности. Ему назначили штраф в размере 10 тысяч рублей.

«Возгорание свалки ликвидировано, допуск посторонних лиц на свалку исключен. В суд направлено исковое заявление о возложении на администрацию района обязанности ликвидировать несанкционированный объект размещения отходов и провести рекультивацию земельного участка», — сообщили в телеграм-канале профильного ведомства.