Главу Вяземского района оштрафовали за возгорание свалки на территории муниципалитета

«Возгорание свалки ликвидировано, допуск посторонних лиц на свалку исключен. В суд направлено исковое заявление о возложении на администрацию района обязанности ликвидировать несанкционированный объект размещения отходов и провести рекультивацию земельного участка», — сообщили в телеграм-канале профильного ведомства.