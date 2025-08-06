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В Перми состоится концерт лидера Therr Maitz Антона Беляева с проектом LAB

Участвовать будут Zoloto, Тося Чайкина и Анастасия Садковская.

Источник: Проектный офис "Пермь-300"

Проект Антона Беляева LAB с Zoloto, Тосей Чайкиной и Анастасией Садковской выступит в Перми, обратил внимание телеграм-канал in vino papulos.

LAB называют «шоу-лабораторией», в которой популярные артисты осваивают новые музыкальные территории (к примеру, поют песни других популярных артистов) под руководством лидера группы Therr Maitz Антона Беляева. В 2023 году выступление LAB было главным событием одного из дней пермского фестиваля «Город встреч» — на площадке перед зданием Заксобрания музыканты играли вместе с Пермским симфоническим оркестром «Тильда» и хором «Кама Cantabile» Пермского музыкального колледжа.

На этот раз концерт состоится не под открытым небом, а в УДС «Молот». Гостями LAB 2 ноября станут музыкант, известный под псевдонимом Zoloto, певица Тося Чайкина и финалистка шоу «Голос» Анастасия Садковская.