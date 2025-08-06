В Перми состоится концерт лидера Therr Maitz Антона Беляева с проектом LAB

LAB называют «шоу-лабораторией», в которой популярные артисты осваивают новые музыкальные территории (к примеру, поют песни других популярных артистов) под руководством лидера группы Therr Maitz Антона Беляева. В 2023 году выступление LAB было главным событием одного из дней пермского фестиваля «Город встреч» — на площадке перед зданием Заксобрания музыканты играли вместе с Пермским симфоническим оркестром «Тильда» и хором «Кама Cantabile» Пермского музыкального колледжа.