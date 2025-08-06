Сборная России по баскетболу победила египтян в товарищеском матче

Сборная Египта считается одной из самых сильных команд на континенте. Она 17 раз занимала призовые места в чемпионатах Африки, на счету египтян пять золотых, шесть серебряных и шесть бронзовых медалей. По числу завоёванных титулов сборная Египта уступает только Анголе (11).