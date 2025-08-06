Мах будут предустанавливать на новые смартфоны в России

В России начнут устанавливать мессенджер Мах на все новые смартфоны. Предустановка станет обязательной с 1 сентября 2025 года, информировал юрист Александр Хаминский.
«С 1 сентября 2025 года приложение станет обязательным для предустановки на все новые смартфоны в России, а также каналом для получения документов на электронную подпись. Эти положения закреплены федеральным законом», — сказал эксперт РИА Новости.
По мнению Хаминского, Мах займет центральное место среди подобных платформ в России, если успешно решит проблемы безопасности. На сегодняшний день возможные риски для конфиденциальности пользователей вызывают шквал критики в отношении Мах.
Тем временем мессенджер Max стал обязательным для получения документов на электронную подпись.
Ранее опрос ВЦИОМ показал, что 64% россиян поддержали идею запуска национального мессенджера Max. Чего граждане РФ хотят от новой платформы, читайте здесь на KP.RU.
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