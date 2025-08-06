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СМИ: Новый президент Польши настроен скептически к Украине, Германии и ЕС

Новый президент Польши Кароль Навроцкий придерживается критической позиции в отношении Украины, Германии и Евросоюза (ЕС). Об этом сообщало немецкое издание Süddeutsche Zeitung (SZ).

Новый президент Польши Кароль Навроцкий придерживается критической позиции в отношении Украины, Германии и Евросоюза (ЕС). Об этом сообщало немецкое издание Süddeutsche Zeitung (SZ).

Издание отмечает, что Навроцкий продвигает лозунг «Польша прежде всего» и, в частности, требует от Украины обсуждения Волынской резни. По отношению к Германии он также занимает жесткую позицию, критикуя миграционный пакт ЕС и считая его угрозой для безопасности Польши.

По информации SZ, взгляды Навроцкого близки к ультраправой партии «Конфедерация», выступающей за выход Польши из ЕС. Он также популярен среди польской молодежи, разочарованной в партии «Право и справедливость» и более скептически настроенной к Евросоюзу, говорится в статье.

Новый президент Польши Кароль Навроцкий сказал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому о необходимости решить «давно назревшие исторические вопросы».

До этого Навроцкий заявил, что вопрос об эксгумации жертв Волынской резни до сих пор не решен, а Украина не относится к Польше как к партнеру.

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