СМИ: Новый президент Польши настроен скептически к Украине, Германии и ЕС

Издание отмечает, что Навроцкий продвигает лозунг «Польша прежде всего» и, в частности, требует от Украины обсуждения Волынской резни. По отношению к Германии он также занимает жесткую позицию, критикуя миграционный пакт ЕС и считая его угрозой для безопасности Польши.
По информации SZ, взгляды Навроцкого близки к ультраправой партии «Конфедерация», выступающей за выход Польши из ЕС. Он также популярен среди польской молодежи, разочарованной в партии «Право и справедливость» и более скептически настроенной к Евросоюзу, говорится в статье.
Новый президент Польши Кароль Навроцкий сказал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому о необходимости решить «давно назревшие исторические вопросы».
До этого Навроцкий заявил, что вопрос об эксгумации жертв Волынской резни до сих пор не решен, а Украина не относится к Польше как к партнеру.