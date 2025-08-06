Огонь по «Ведьмам»: объявлена охота на особо жестокий женский отряд ВСУ

В западных СМИ широко освещается женский отряд ВСУ «Ведьмы Бучи». Что это за подразделение и для чего создано, aif.ru рассказал эксперт.
«Ведьм» раскручивают как рекламу службы в ВСУ для женщин.
«Ведьмы Бучи» — это рекламная структура, а не реальное подразделение, считает военный эксперт Борис Джерелиевский.
Он объяснил, почему украинские пропагандисты выбрали такое название для отряда.
«Они пытаются опять раскрутить тему провокации в Буче, и вроде представить, что это некие мстительницы за то, что там российские войска не совершали». — сказал эксперт.
Внимание к «Ведьмам», по мнению Джерелиевского, легко объяснимо.
«Это некая рекламная структура и активное внимание к ней именно сейчас на Западе и Украине тоже объяснимо. Как ожидают украинские эксперты, политики и общественные деятели, осенью начнется мобилизация женщин. Уже стоит вопрос о мобилизации медицинских работников, но, по всей вероятности, перечень будет значительно расширен. Пока еще не закрыт выезд за границу женщинам, но в ближайшее время ожидают именно этого», — объяснил он.
В спецформирование Берлинской принимают женщин с уклоном.
Джерелиевский обратил внимание на одно из самых известных на Украине женских формирований операторов дронов, которое создала нацистка Мария Берлинская.
«Известная нацистка Мария Берлинская целенаправленно формировала женские подразделения операторов дронов с привлечением женщин нетрадиционной ориентации*», — отметил эксперт.
По мнению Джерелиевского, такой отбор может быть не случаен.
«Герард полагает, что люди с подобными девиациями проявляют наибольшую жестокость, склонность к убийству, к садизму. Это было замечено еще нацистами во время Второй мировой войны, в том числе, представителей нетрадиционной ориентации* отправляли, в частности, в известную бригаду Дирлевангера, прославившуюся своими страшными преступлениями», — объяснил он.
Бывших заключенных женщин в ВСУ бросают на штурмы.
ВСУ активно вербует в свои ряды заключенных женщин. По словам Джерелиевского, сотни украинок заключили контракты под давлением или поддавшись обещаниям преференций в будущем.
«Известно про штурмовые подразделения из женщин. Весной наши бойцы брали в плен на Харьковском направлении штурмовичек, это бывшие осужденные, которых завербовали в колониях и отправили на передовую. Чаще всего их или насильно, или обманом заставили подписать контракт с обещанием каких-то преференций в будущем… Кто-то из них может постараться как можно скорее сдаться, а кто-то может войти во вкус и участвовать в военных преступлениях», — объяснил военный эксперт.
У женщин ВСУ на передовой мало шансов выжить.
Джерелиевский отметил, что женщины-штурмовики, как и операторы дронов, в нынешней специфике боевых действий становятся практически «одноразовыми».
«В нынешней специфике они становятся “одноразовыми”, их достаточно быстро уничтожают. Они несут большие потери», — рассказал он.
По словам эксперта, операторы дронов ВСУ входят в число приоритетных целей, на них ведется охота.
«Для борьбы с отрядами “дроноводов” используют технические средства, они входят в число приоритетных целей. Например, по позиции. где находятся операторы дронов могут отработать кассетным боеприпасом, поэтому шансы остаться в живых очень невелики», — объяснил он.
В результате, как отметил военный эксперт, в ВСУ растет потребность в операторах дронов.
«При этом подготовка падает, падает профессионализм, это, в свою очередь, вызывает опять же новые потери», — добавил Джерелиевский.
Что ждет в плену женщин-военнослужащих ВСУ?
Отношение к женщинам-военнослужащим ВСУ, когда они попадают в плен, ничем не отличается от того. как относятся к мужчинам. Но операторам дронов ждет особенно тщательная проверка на причастность к многочисленным военным преступлениям.
«Украинские операторы FPV-дронов, как правило, причастны к многочисленным военным преступлениям, потому что они наносят удары не только по военным объектам, но и по гражданским. В откровениях западной прессе они заявляли о том, что если не удается найти какой-то подходящий военный объект, они могут ударить дроном по гражданской машине, в том числе, по скорой помощи», — объяснил Джерелиевский.
Военный эксперт подчеркнул, что если в отношении женщины-оператора дронов ВСУ устанавливают факты причастности к военным преступлениям, то они исключаются из обменного фонда и отвечают по закону за свои действия.
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