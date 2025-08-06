Огонь по «Ведьмам»: объявлена охота на особо жестокий женский отряд ВСУ

«Известно про штурмовые подразделения из женщин. Весной наши бойцы брали в плен на Харьковском направлении штурмовичек, это бывшие осужденные, которых завербовали в колониях и отправили на передовую. Чаще всего их или насильно, или обманом заставили подписать контракт с обещанием каких-то преференций в будущем… Кто-то из них может постараться как можно скорее сдаться, а кто-то может войти во вкус и участвовать в военных преступлениях», — объяснил военный эксперт.