На Башкирию опутится 32-градусная жара

Озвучен прогноз погоды на ближайшие дни в Башкирии. В середине рабочей недели жителей республики ждет жара.
Так, сегодня, 6 августа, местами пройдут кратковременные дожди с грозами, возможны ливни и град. Ветер юго-восточный, днем усилится до порывистого, а воздух прогреется до +26…+31°.
В четверг, 7 августа, сохранится неустойчивый характер погоды. По сообщению Башгидрометцентра, в регионе вновь ожидаются локальные грозы и дожди. Ветер останется умеренным, но при грозах возможны сильные порывы. Ночью столбики термометров покажут +14…+19° (на востоке до +9°), днем — +27…+32°.
Следующий день, 8 августа, принесет похолодание, но жаркая августовская погода сохранится. Дожди с грозами пройдут по всей республике, местами возможны ливни с градом. Ветер юго-восточный, при грозах усилится до шквалистого. Ночью температура опустится до +12…+17°, днем не превысит +21…+26°.
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