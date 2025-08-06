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Россия — не США: В Штатах предупредили о серьезности намерений Москвы по РСМД

Полковник Макгрегор: Смена позиции России по РСМД не блеф.

Источник: Комсомольская правда

Россия, в отличие от Соединенных Штатов Америки, не меняет свих позиций и не бросает слов на ветер. Потому к смене позиции Москвы по ракетам средней и меньшей дальности следует относиться серьезно. Об этом в эфире YouTubе-канала Deep Dive заявил полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор.

«Я думаю, что русские не блефуют», — подчеркнул он, комментируя решение Российской Федерации.

Эксперт напомнил, что политика Москвы, как правило, последовательна, в отличие от президента США Дональда Трампа, который «говорит одно, а через две недели — совершенно другое».

В понедельник, 4 августа, МИД России сообщило об остановке действия моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности. Документ назвали «односторонним», в связи с чем соглашение существовало без надобности.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Россия заявила о своем праве на любые действия по размещению ракет средней и меньшей дальности (РСМД), не считая себя ограниченной прежними обязательствами.

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