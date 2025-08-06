Россия — не США: В Штатах предупредили о серьезности намерений Москвы по РСМД

Россия, в отличие от Соединенных Штатов Америки, не меняет свих позиций и не бросает слов на ветер. Потому к смене позиции Москвы по ракетам средней и меньшей дальности следует относиться серьезно. Об этом в эфире YouTubе-канала Deep Dive заявил полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор.