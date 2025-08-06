Врач Новоселов назвал три простых способа профилактики деменции

Деменцию нельзя излечить, но можно замедлить ее развитие, рассказал aif.ru врач-невролог, гериатр и нейрофизиолог Валерий Новоселов.
«При выявлении у человека деменции первым делом назначается лекарственная терапия. Спектр препаратов не очень большой, но тем не менее они есть. Эти лекарства не излечивают, но позволяют медленнее спускаться в деменцию, фиксируют пациента на той стадии, на которой его поймали врачи», — отметил специалист.
Кроме того, замедлению развития деменции способствует физическая активность, правильное питание и когнитивный тренинг.
«Очень важна социализация, чтобы пожилые люди занимались какой-либо деятельностью, например, изучали языки. Кстати, это нужно также делать, в том числе и когда еще нет болезни. То есть таким образом мы профилактируем наступление деменции, отдвигаем ее на более поздний срок», — отметил Новоселов.
Ранее Новоселов оценил вероятность возникновения деменции у президента США Дональда Трампа.