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Врач Новоселов назвал три простых способа профилактики деменции

При выявлении у человека деменции первым делом назначается лекарственная терапия, отметил специалист.

Источник: Аргументы и факты

Деменцию нельзя излечить, но можно замедлить ее развитие, рассказал aif.ru врач-невролог, гериатр и нейрофизиолог Валерий Новоселов.

«При выявлении у человека деменции первым делом назначается лекарственная терапия. Спектр препаратов не очень большой, но тем не менее они есть. Эти лекарства не излечивают, но позволяют медленнее спускаться в деменцию, фиксируют пациента на той стадии, на которой его поймали врачи», — отметил специалист.

Кроме того, замедлению развития деменции способствует физическая активность, правильное питание и когнитивный тренинг.

«Очень важна социализация, чтобы пожилые люди занимались какой-либо деятельностью, например, изучали языки. Кстати, это нужно также делать, в том числе и когда еще нет болезни. То есть таким образом мы профилактируем наступление деменции, отдвигаем ее на более поздний срок», — отметил Новоселов.

Ранее Новоселов оценил вероятность возникновения деменции у президента США Дональда Трампа.

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