Боец «Пророк» вынес с поля боя более 30 раненых в сражениях под Купянском

— Один из дронов прижал наших бойцов к земле и опустился ниже. «Пророк» заметил, что он пуст и у него есть время 3−5 минут, пока не прилетит следующая «партия». Первыми он вынес к медикам тяжелораненых, позже спас легкораненых. У всех кровотечение было остановлено «турникетами» (разновидность жгута — прим. «ВМ»). Он и сам остался жив, и людей спас, — цитирует бойца РИА Новости.