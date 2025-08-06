Боец «Пророк» вынес с поля боя более 30 раненых в сражениях под Купянском

Боец с позывным «Пророк», служащий в мотострелковой дивизии группировки «Запад», вынес на себе более 30 раненых в боях под Купянском. Об этом рассказал его сослуживец «Том».
«Пророк», не являясь штатным медиком, оказывал помощь раненым в сложных условиях, включая эвакуацию из-под обстрелов.
«Том» рассказал, что «Пророк» за один день вынес двух тяжелораненых и двух бойцов средней тяжести, несмотря на угрозу сбросов гранат с беспилотников (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Благодаря знанию характеристик дронов и траектории полета боеприпасов, «Пророк» смог спасти товарищей и остаться невредимым.
— Один из дронов прижал наших бойцов к земле и опустился ниже. «Пророк» заметил, что он пуст и у него есть время 3−5 минут, пока не прилетит следующая «партия». Первыми он вынес к медикам тяжелораненых, позже спас легкораненых. У всех кровотечение было остановлено «турникетами» (разновидность жгута — прим. «ВМ»). Он и сам остался жив, и людей спас, — цитирует бойца РИА Новости.
Недавно боец ВС РФ спас котенка в самом разгаре разведывательной операции. Он заметил животное в воронке от взрыва в окружении грязи и обломков. Солдат, рискуя своей жизнью и находясь под обстрелом вражеских беспилотников, достал котенка из воронки.