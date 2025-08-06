Стая кошек в пустой квартире отравляет жизнь соседям в российском городе

Жильцы многоквартирного дома в новосибирском жилмассиве МЖК намерены через суд выселить стаю кошек, обитающих в пустующей квартире. Жилье досталось пожилой женщине по наследству, но сама она там не проживает — лишь приезжает кормить животных. Зоозащитники пытаются найти питомцам новых хозяев или временные приюты.
Как сообщила НГС хозяйка, квартира перешла к ней в наследство почти 18 лет назад. По словам женщины, вместе с недвижимостью она унаследовала и кошек, проживавших там. Первые пять лет хозяйка жила в этой квартире, затем перебралась в микрорайон Горский: уже около 13 лет она ежедневно приезжает ухаживать за животными — кормить их и убирать лотки.
Кошки не проходили стерилизацию, пояснила пенсионерка. Рождавшихся котят она пыталась отдавать прохожим у метро и через газетные объявления, но со временем прекратила это делать.
Животные доставляют неудобства соседям. Чтобы добиться выселения кошек, жильцы подали исковое заявление в суд. Ближайшее заседание назначено на 13 августа. Как рассказала НГС зооволонтер, она уже забрала из квартиры одного больного котенка, а для остальных разыскивает временные приюты.
Волонтер записала животных на стерилизацию и пытается найти им передержку либо постоянных владельцев.
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