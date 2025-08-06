Стая кошек в пустой квартире отравляет жизнь соседям в российском городе

Как сообщила НГС хозяйка, квартира перешла к ней в наследство почти 18 лет назад. По словам женщины, вместе с недвижимостью она унаследовала и кошек, проживавших там. Первые пять лет хозяйка жила в этой квартире, затем перебралась в микрорайон Горский: уже около 13 лет она ежедневно приезжает ухаживать за животными — кормить их и убирать лотки.