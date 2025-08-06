Омич поймал гигантскую щуку-крокодила

На севере Омской области омич поймал гигантскую щуку, больше похожую на небольшого крокодила. Ее голова больше человеческой, а длина — почти с человеческий рост.
Фото рекордного улова омич выложил в группе «Рыбалка в Омске» во «ВКонтакте». Как пояснил автор, рыба была поймана во время пятидневной рыбалки в Тевризе одним из его друзей. Вытянула она на восемь килограмм, хотя, судя по фото, весить рыбина должна больше.
«Клевало на все и часто. Трофеев, как всегда, я нашел», — поделился рыбак впечатлениями. В ответ члены группы попросили его поделиться точными координатами места, сулящего столь богатый улов. Пока секрет не раскрыт.