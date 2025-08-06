Омич поймал гигантскую щуку-крокодила

Фото рекордного улова омич выложил в группе «Рыбалка в Омске» во «ВКонтакте». Как пояснил автор, рыба была поймана во время пятидневной рыбалки в Тевризе одним из его друзей. Вытянула она на восемь килограмм, хотя, судя по фото, весить рыбина должна больше.