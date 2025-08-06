Жительница Прикамья потеряла более 700 тысяч, следуя инструкциям незнакомца

На следующий день чусовлянке снова позвонил «сотрудник ФСБ» и рассказал, что на ее имя в банке был оформлен займ на 600 тысяч рублей. Он убедил потерпевшую, что нужно оформить новый кредит, чтобы опередить мошенников. По указаниям звонившего она взяла в банке кредит на 460 тысяч рублей и перевела деньги на неизвестные счета.