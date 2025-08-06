Жительница Прикамья потеряла более 700 тысяч, следуя инструкциям незнакомца

В Чусовом в дежурную часть полиции обратилась 47-летняя местная жительница с заявлением о мошенничестве. Общая сумма причиненного материального ущерба составила 705 тысяч рублей.
Женщина рассказала, что ей поступило сообщение в мессенджере якобы от руководителя с предыдущего места работы, где говорилось, что на нее возбудили уголовное дело по факту утечки персональных данных сотрудников.
Через некоторое время чусовлянке позвонил неизвестный и назвался сотрудником ФСБ. Он сообщил, что со счетов женщины проводятся переводы средств в рамках поддержки недружественной страны. Затем собеседник настойчиво рекомендовал как можно быстрее перевести все имеющиеся деньги на «безопасные счета». Под давлением лжесотрудника потерпевшая, выполняя инструкции, установила на мобильный телефон приложение, с помощью которого перевела на указанные собеседником счета 245 тысяч рублей, из них 105 тысяч рублей — кредитные средства.
На следующий день чусовлянке снова позвонил «сотрудник ФСБ» и рассказал, что на ее имя в банке был оформлен займ на 600 тысяч рублей. Он убедил потерпевшую, что нужно оформить новый кредит, чтобы опередить мошенников. По указаниям звонившего она взяла в банке кредит на 460 тысяч рублей и перевела деньги на неизвестные счета.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.