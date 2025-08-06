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Самолёт, предположительно, Уиткоффа вошёл в воздушное пространство РФ

Bombardier Global 7500 вылетел из международной воздушной гавани во Флориде.

Источник: Аргументы и факты

Воздушное судно, предположительно, спецпосланника президента Соединённых Штатов Дональда Трампа Стива Уиткоффа, пересёк границу с Российской Федерацией, следует из данных ресурса Flightradar24.

Вылетевший из американского штата Флорида самолёт Bombardier Global 7500 вошёл в российское воздушное около 06:11 мск среды.

Bombardier Global 7500 вылетел из международной воздушной гавани Форт-Лодердейл — Голливуд во Флориде. В Европе он пересёк воздушное пространство Норвегии, Швеции и Латвии.

Накануне Трамп заявил, что намерен «вывести США» из конфликта на Украине. Кроме того, говоря о возможных санкциях против Российской Федерации, он уточнил, что «завтра» будет встреча с российской стороной.

Госдеп Соединённых Штатов подтвердил, что Уиткофф приедет в Российскую Федерацию на текущей неделе. По данным Reuters, визит запланирован на среду.

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