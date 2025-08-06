Частые осадки летом 2025-го являются последствием изменения климата

В отдельных районах в первые дни августа 2025 года выпало количество осадков, приближающееся к месячной норме, хотя каждый год уникален. Однако наблюдается устойчивая тенденция к увеличению объема осадков в летний период в средней полосе из-за потепления, — уточнила эксперт.