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Частые осадки летом 2025-го являются последствием изменения климата

Интенсивные дожди, регулярно обрушивающиеся на Москву этим летом, стали результатом глобального изменения климата.

Интенсивные дожди, регулярно обрушивающиеся на Москву этим летом, стали результатом глобального изменения климата. Как пояснила aif.ru ведущий специалист центра «Метеоновости» Татьяна Позднякова, подобная динамика характерна для средней полосы России.

В отдельных районах в первые дни августа 2025 года выпало количество осадков, приближающееся к месячной норме, хотя каждый год уникален. Однако наблюдается устойчивая тенденция к увеличению объема осадков в летний период в средней полосе из-за потепления, — уточнила эксперт.

По словам Поздняковой, рост температур напрямую влияет на повышение влажности и способствует формированию более мощной облачности.

При потеплении увеличивается влагоемкость атмосферных масс, что в итоге приводит к большему количеству выпадающих осадков по сравнению, например, с началом XIX или серединой XX века, добавила специалист.

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