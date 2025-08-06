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Куда сообщать о пьяных водителях в Красноярском крае? Ссылки на чат-боты

В Красноярском крае запущены специальные чат-боты, которые позволяют жителям сообщать о нетрезвых водителях, замеченных на дорогах.

В Красноярском крае запущены специальные чат-боты, которые позволяют жителям сообщать о нетрезвых водителях, замеченных на дорогах.

Эти инновационные инструменты созданы для того, чтобы неравнодушные граждане могли оперативно информировать правоохранительные органы о потенциально опасных ситуациях на дороге.

Чат-боты предназначены для сбора информации о пьяных автомобилистах. В случае, если гражданин наблюдает за нарушителем, система способна отслеживать его перемещение в реальном времени и передавать данные ближайшему патрулю. В Госавтоинспекции Красноярского края отмечают, что пользователям достаточно отправить фотографию автомобиля, указать его номер, марку и местоположение, чтобы инициировать реакцию со стороны правоохранительных органов.

Ссылки на чат-боты для различных городов региона:

• Красноярск: AlkolineKrskbot (https://t.me/Alkoline_Krsk_bot).

• Лесосибирск: AlkolineLesosibirskbot (https://t.me/Alkoline_Lesosibirsk_bot).

• Канск: AlkolineKanskbot (https://t.me/Alkoline_Kansk_bot).

• Ачинск: AlkolineAchinskbot (https://t.me/Alkoline_Achinsk_bot).

• Минусинск: AlkolineMinusinskbot (https://t.me/Alkoline_Minusinsk_bot).

• Енисейск: AlkolineEniseyskbot (https://t.me/Alkoline_Eniseysk_bot).

Кроме того, жители Красноярского края могут также сообщить о пьяных водителях по телефону «Синяя линия» по номеру 263−10−19. Это позволяет каждому гражданину внести свой вклад в обеспечение безопасности на дорогах региона и предотвратить возможные ДТП, связанные с управлением транспортом в состоянии алкогольного опьянения.