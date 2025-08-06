Куда сообщать о пьяных водителях в Красноярском крае? Ссылки на чат-боты

Чат-боты предназначены для сбора информации о пьяных автомобилистах. В случае, если гражданин наблюдает за нарушителем, система способна отслеживать его перемещение в реальном времени и передавать данные ближайшему патрулю. В Госавтоинспекции Красноярского края отмечают, что пользователям достаточно отправить фотографию автомобиля, указать его номер, марку и местоположение, чтобы инициировать реакцию со стороны правоохранительных органов.