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На КБЖД реконструкторы воссоздали эпизод Гражданской войны

Участники повторили события почти 110-летней давности.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

На берегу Байкала туристы могли наблюдать реалистичный эпизод Гражданской войны. 20 реконструкторов примерили на себя роль солдат и «воевали» на Кругобайкальской железной дороге. Как сообщили КП-Иркутск в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», участники повторили события почти 110-летней давности.

— Тогда КБЖД в конце июля — начале августа превратилась в арену боевых действий. На западном берегу Байкала были жестокие бои за право владеть тоннелями. Железная дорога была жизненно необходима как красногвардейцам, так и «белым», — рассказали в пресс-службе «Заповедного Прибайкалья».

На детальное восстановление исторических фрагментов потребовалось два дня. Участие приняли реконструкторы из Иркутска, Братска, Томска, Красноярска, Новосибирска, Минусинска и Новокузнецка. Они смогли занять позиции, постоять в караулах, совершить ночные диверсии, провести два боя и восстановить быт военного лагеря.