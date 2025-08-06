На КБЖД реконструкторы воссоздали эпизод Гражданской войны

— Тогда КБЖД в конце июля — начале августа превратилась в арену боевых действий. На западном берегу Байкала были жестокие бои за право владеть тоннелями. Железная дорога была жизненно необходима как красногвардейцам, так и «белым», — рассказали в пресс-службе «Заповедного Прибайкалья».