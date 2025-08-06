На КБЖД реконструкторы воссоздали эпизод Гражданской войны

На берегу Байкала туристы могли наблюдать реалистичный эпизод Гражданской войны. 20 реконструкторов примерили на себя роль солдат и «воевали» на Кругобайкальской железной дороге. Как сообщили КП-Иркутск в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», участники повторили события почти 110-летней давности.
— Тогда КБЖД в конце июля — начале августа превратилась в арену боевых действий. На западном берегу Байкала были жестокие бои за право владеть тоннелями. Железная дорога была жизненно необходима как красногвардейцам, так и «белым», — рассказали в пресс-службе «Заповедного Прибайкалья».
На детальное восстановление исторических фрагментов потребовалось два дня. Участие приняли реконструкторы из Иркутска, Братска, Томска, Красноярска, Новосибирска, Минусинска и Новокузнецка. Они смогли занять позиции, постоять в караулах, совершить ночные диверсии, провести два боя и восстановить быт военного лагеря.