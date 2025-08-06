Хабаровчане выберут концепцию нового сквера на улице Калараша

«Территория там большая, жилых домов поблизости нет, поэтому можно предусмотреть как зоны для молодежных активностей, так и для тихого отдыха людей старшего поколения. Еще мы предлагаем топиарные фигуры, парковые скульптуры, детскую игровую площадку, реконструкцию и строительство тротуаров, освещение и видеонаблюдение, снос старых деревьев и высадку молодых», — рассказала председатель комитета по управлению Индустриальным районом Мария Матаева.