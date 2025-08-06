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Хабаровчане выберут концепцию нового сквера на улице Калараша

Территория в Первом микрорайоне стала лидером онлайн-голосования по отбору общественных пространств.

Она будет благоустроена в следующем году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Решить, каким будет сквер, могут сами хабаровчане. Жителям предлагают выбрать элементы благоустройства из списка, а также внести свои предложения.

«Территория там большая, жилых домов поблизости нет, поэтому можно предусмотреть как зоны для молодежных активностей, так и для тихого отдыха людей старшего поколения. Еще мы предлагаем топиарные фигуры, парковые скульптуры, детскую игровую площадку, реконструкцию и строительство тротуаров, освещение и видеонаблюдение, снос старых деревьев и высадку молодых», — рассказала председатель комитета по управлению Индустриальным районом Мария Матаева.