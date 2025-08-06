В Хабаровске полицейские вернули матери ребёнка, заблудившегося на прогулке

В Хабаровске полицейские помогли девятилетнему мальчику, который потерялся во время прогулки, вернуться домой. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.
Инцидент произошёл 5 августа. Прохожий заметил на улице Джамбула растерянного ребёнка и отвёл его в ближайший отдел полиции. Школьник был без телефона и не мог назвать свой адрес — лишь сообщил своё имя и имя матери. Инспекторы по делам несовершеннолетних начали поиск его родителей, но по базам данных совпадений не нашли.
Спустя час в другой отдел полиции обратилась жительница Железнодорожного района. Она рассказала, что её сын ушёл на набережную Амура и пропал. Сотрудники сверили данные и связались с женщиной, которая и оказалась матерью пропавшего третьеклассника.
Выяснилось, что ребёнок сам дошёл до Кировского района, где и заблудился. Его передали матери, с которой полицейские провели профилактическую беседу.