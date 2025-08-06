Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске полицейские вернули матери ребёнка, заблудившегося на прогулке

Сотрудники МВД провели с родительницей профилактическую беседу.

В Хабаровске полицейские помогли девятилетнему мальчику, который потерялся во время прогулки, вернуться домой. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Инцидент произошёл 5 августа. Прохожий заметил на улице Джамбула растерянного ребёнка и отвёл его в ближайший отдел полиции. Школьник был без телефона и не мог назвать свой адрес — лишь сообщил своё имя и имя матери. Инспекторы по делам несовершеннолетних начали поиск его родителей, но по базам данных совпадений не нашли.

Спустя час в другой отдел полиции обратилась жительница Железнодорожного района. Она рассказала, что её сын ушёл на набережную Амура и пропал. Сотрудники сверили данные и связались с женщиной, которая и оказалась матерью пропавшего третьеклассника.

Выяснилось, что ребёнок сам дошёл до Кировского района, где и заблудился. Его передали матери, с которой полицейские провели профилактическую беседу.