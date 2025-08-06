В Хабаровске полицейские вернули матери ребёнка, заблудившегося на прогулке

Инцидент произошёл 5 августа. Прохожий заметил на улице Джамбула растерянного ребёнка и отвёл его в ближайший отдел полиции. Школьник был без телефона и не мог назвать свой адрес — лишь сообщил своё имя и имя матери. Инспекторы по делам несовершеннолетних начали поиск его родителей, но по базам данных совпадений не нашли.