Мессенджер Max станет обязательным для всех смартфонов с 1 сентября 2025 года

С 1 сентября 2025 года мессенджер Max, разработанный компанией VK, станет обязательным для предустановки на все новые смартфоны, продаваемые в России. Об этом сообщил юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
Max, позиционируемый как платформа для общения, интеграции с государственными сервисами и финансовых операций, уже имеет более двух миллионов пользователей.
Однако юрист предупредил о рисках для конфиденциальности, связанных со сбором данных о пользователях и возможностью передачи этих сведений государственным органам. Отсутствие end-to-end шифрования также вызывает опасения.
— Приложение собирает IP-адреса, данные о местоположении и активностях пользователей, а его политика допускает передачу этих сведений государственным органам. End-to-end шифрование, в отличие от WhatsApp или Signal, пока не реализовано — используется защита канала связи, что оставляет данные уязвимыми на серверах, — объяснил юрист в беседе с РИА Новости.
Хаминский отметил, что успех Max будет зависеть от решения проблем безопасности и сохранения конкурентной среды.
Ранее 64 процента россиян поддержали создание государственного мессенджера Max. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Опрос проводился в середине июля: в нем приняли участие две тысячи совершеннолетних россиян.