Мессенджер Max станет обязательным для всех смартфонов с 1 сентября 2025 года

— Приложение собирает IP-адреса, данные о местоположении и активностях пользователей, а его политика допускает передачу этих сведений государственным органам. End-to-end шифрование, в отличие от WhatsApp или Signal, пока не реализовано — используется защита канала связи, что оставляет данные уязвимыми на серверах, — объяснил юрист в беседе с РИА Новости.