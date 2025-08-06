В Челябинской области на фоне жары до +33 градусов пройдут грозы с градом

В среду, 6 августа, в Челябинской области ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, возможен град. Осадки пройдут на фоне жары до +30 градусов, а на крайнем юге и крайнем западе будет и вовсе до +33.
В Челябинске сегодня тоже возможна гроза, а вот термометры покажут щадящие +25… +27 градусов.
В последующие два дня температура воздуха в регионе пойдёт на спад — в пятницу она уже составит лишь +20… +25 градусов. Сохранится риск гроз. В столице области всё стабильнее — к пятнице дожди сойдут на нет, а термометры будут показывать около 22 градусов тепла.