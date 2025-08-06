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В Челябинской области на фоне жары до +33 градусов пройдут грозы с градом

На короткое время на Южном Урале установилась жара выше +30 градусов, которая будет сопровождаться мощными осадками. Какая погода придёт на смену уже скоро, рассказали синоптики местного Гидрометцентра.

Сейчас в Ричмонде: +22° 2 м/с 83% 765 мм рт. ст. +20°
Источник: Pchela.News

В среду, 6 августа, в Челябинской области ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, возможен град. Осадки пройдут на фоне жары до +30 градусов, а на крайнем юге и крайнем западе будет и вовсе до +33.

В Челябинске сегодня тоже возможна гроза, а вот термометры покажут щадящие +25… +27 градусов.

В последующие два дня температура воздуха в регионе пойдёт на спад — в пятницу она уже составит лишь +20… +25 градусов. Сохранится риск гроз. В столице области всё стабильнее — к пятнице дожди сойдут на нет, а термометры будут показывать около 22 градусов тепла.