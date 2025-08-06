Минпросвещения пересмотрело нагрузку педагогов: новые нормы рабочего времени для разных специальностей

Минпросвещения России утвердило новые нормы рабочего времени для педагогических работников в зависимости от их специализации. Как выяснило РИА Новости, ознакомившись с документом ведомства, для школьных учителей установлена учебная нагрузка 18 часов в неделю при полной ставке заработной платы. В министерстве пояснили, что это расчетный показатель, а фактическое количество рабочих часов определяет сама образовательная организация.
«Норма часов является расчетной величиной для начисления заработной платы. Сколько часов должен работать учитель в неделю определяется образовательной организацией», — уточнили в ведомстве.
Для других категорий педагогических работников установлены иные нормативы. Воспитатели дошкольных учреждений, педагоги-психологи и социальные педагоги будут работать 36 часов в неделю. Инструкторам по физической культуре и старшим воспитателям определили нагрузку в 30 часов. Воспитатели, работающие с детьми с ограниченными возможностями здоровья, должны отрабатывать 25 часов в неделю.
Музыкальные руководители и концертмейстеры получили норму в 24 рабочих часа, а учителя-дефектологи и учителя-логопеды — 20 часов в неделю. В документе подчеркивается, что конкретная нагрузка для каждого педагога определяется в начале учебного года с учетом занимаемой должности и специализации.
Ранее президент России Владимир Путин поручил снизить административную нагрузку на школьных учителей. Предлагается провести анализ форм отчётности и регламентов, а также привлечь к обсуждению этой темы Рособрнадзор и педагогическое сообщество.
Также вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассказал, как нагрузка на учителей в России будет уменьшаться естественным образом. Теперь они, к примеру, будут тратить меньше времени на оформление бумаг. По словам Чернышенко, излишняя бюрократизация была достаточно серьезной проблемой для российских педагогов, так как несколько ведомств одновременно «посылали дублирующие запросы».
Министерство просвещения ведет работу над подготовкой новой системы оплаты труда педагогов. Об этом рассказал глава ведомства Сергей Кравцов. Сейчас в правительстве продолжают разрабатывать механизмы защиты прав учителей. В Министерстве просвещения РФ продумывают меры по снижению нагрузки на педагогов без уменьшения зарплаты.