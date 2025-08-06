Минпросвещения пересмотрело нагрузку педагогов: новые нормы рабочего времени для разных специальностей

Также вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассказал, как нагрузка на учителей в России будет уменьшаться естественным образом. Теперь они, к примеру, будут тратить меньше времени на оформление бумаг. По словам Чернышенко, излишняя бюрократизация была достаточно серьезной проблемой для российских педагогов, так как несколько ведомств одновременно «посылали дублирующие запросы».